По Николаеву вечером враг нанес ракетный удар, есть попадание в инфраструктуру - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Российские войска 27 сентября вечером нанесли ракетный удар по Николаеву, было попадание в объект инфраструктуры, сообщил в четверг глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
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"Вечером, 27 сентября, около 21:44 город Николаев подвергся ракетному удару. Попадание произошло в объект инфраструктуры в окрестностях города. В результате чего произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет", - написал Ким в Telegram.
Детали
По его словам, в Николаевском районе вечером, 27 сентября, в 22:40 в Сухоеланецкой громаде, в результате падения обломков вражеского БпЛА, сбитого силами ПВО, повреждена линия электроснабжения.
Ночью, 28 сентября, в 2:50 в Степовской громаде в результате падения обломков вражеского БпЛА, сбитого силами ПВО, повреждена хозяйственная постройка.
Сегодня утром, 28 сентября, в 04:05 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады.
Во всех случаях, как указано, пострадавших нет.
Дополнение
Как сообщил Ким, всего днем 27 и ночью 28 сентября в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 22 вражеские воздушные цели: 2 разведывательных БпЛА типа «Орлан» и 20 ударных БпЛА типа «Shahed 131/136».