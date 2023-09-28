Артиллерийский обстрел Херсона: рядом с местом гибели женщин обнаружили детей, их эвакуировали
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Российские военные вечером обстреляли Херсон из артиллерии. Из-за этой атаки погибли три женщины, которые были в момент обстрела на улице. Рядом с местом гибели женщин были обнаружены дети, их эвакуированы. О последствиях вечерней атаки сообщил тамошний городской голова Роман Мрочко, пишет УНН.
Цитата
“Установлена личность одной из погибших в результате вечернего обстрела Корабельного района Херсона. Женщине 43 года. Известно, что все три погибших женщины в момент вражеской атаки находились на улице. Соболезнования родным и близким!”, — написал Мрочко.
Детали
По данным Херсонской областной прокуратуры оккупанты совершили обстрел жилых кварталов Херсона около шести вечера. Из артиллерии российские захватчики ударили по Корабельному району областного центра.
Один из “прилетов” пришелся по улице, где находились три женщины. Они погибли на месте.
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По уточнению от главы МВА Романа Мрочко, рядом с местом гибели женщин обнаружили детей. Их оперативно эвакуировали. Сейчас с ними работает психолог.
По факту гибели женщин правоохранители открыли производство по статье “нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством” (ч. 2 ст. 438 УК Украины).