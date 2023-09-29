По Херсону россияне выпустили 45 снарядов, по области 96 обстрелов, трое погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Российские войска за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 96 раз, известно о трех погибших. Ночью враг атаковал Садовое и Приднепровское. Об этом сообщили в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.
Цитата
"За минувшие сутки противник совершил 96 обстрелов, выпустив 671 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, АГС, СПГ, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 45 снарядов", - написал Прокудин в Telegram.
Детали
По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию парка в Бериславском районе.
Как отметил Мрочко, 24 вражеских обстрела 155 снарядами пришлись по Херсонской городской территориальной громаде. "Поражения зафиксированы в Херсоне, Антоновке, Надднепрянском и Зеленовке. Ночью противник атаковал Садовое и Приднепровское", - написал Мрочко в Telegram.
"Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 5 - получили ранения", - сообщил Прокудин информацию о пострадавших по области за сутки.
Как уточнил Мрочко, за минувшие сутки 3 человека погибли в результате вражеских обстрелов Херсонской громады, из раненых 3 человека также были в Херсонской громаде.
Дополнение
Российские военные 28 сентября вечером обстреляли Херсон из артиллерии. Из-за этой атаки погибли три женщины, которые были в момент обстрела на улице. Рядом с местом гибели женщин обнаружили детей, их эвакуировали.