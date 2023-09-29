Вдруге за день: армія рф обстріляла Херсон з авіації

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“Армія рф обстріляла Херсон з авіації. Ураження зафіксоване у Дніпровському районі”, — повідомив Роман Мрочко.

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Очільник міської військової адміністрації відзначив, що інформація щодо постраждалих та руйнувань ще уточняється.

За день це вже друга атака на місто.

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Нагадаємо

Зранку 29 вересня російські війська відкрили вогонь по середмістю Херсона. У МВА повідомили що через цей обстріл поранення зазнали двоє працівників КП “Парки Херсону”, які саме прибирали територію. Також внаслідок обстрілу був пошкоджений сміттєвоз.