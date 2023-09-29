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Вдруге за день: армія рф обстріляла Херсон з авіації

Вдруге за день: армія рф обстріляла Херсон з авіації

Київ • УНН

 • 185413 перегляди

КИЇВ. 29 вересня. УНН. Російські військові атакували Херсон з авіацією. Про це повідомив тамтешній голова Роман Мрочко, передає УНН.

Цитата

“Армія рф обстріляла Херсон з авіації. Ураження зафіксоване у Дніпровському районі”, — повідомив Роман Мрочко.

Деталі

Очільник міської військової адміністрації відзначив, що інформація щодо постраждалих та руйнувань ще уточняється.
За день це вже друга атака на місто.

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Нагадаємо

Зранку 29 вересня російські війська відкрили вогонь по середмістю Херсона. У МВА повідомили що через цей обстріл поранення зазнали двоє працівників КП “Парки Херсону”, які саме прибирали територію. Також внаслідок обстрілу був пошкоджений сміттєвоз.

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