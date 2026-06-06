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Вдова покойного президента Франции Ширака скончалась в возрасте 93 лет

Киев • УНН

 • 488 просмотра

Вдова бывшего президента Франции Жака Ширака скончалась в возрасте 93 лет в окружении семьи. Она была единственной первой леди с собственной политической должностью.

Вдова покойного президента Франции Ширака скончалась в возрасте 93 лет

Бернадетт Ширак, вдова бывшего президента Франции Жака Ширака, известная как незаметная спутница одного из ключевых послевоенных политиков Франции, скончалась в возрасте 93 лет, сообщила их дочь AFP в субботу, пишет УНН.

Детали

Она «мирно скончалась в окружении своей семьи вечером» в пятницу, сказала Клод Ширак. Бернадетт Ширак только что исполнилось 93 года, добавила она.

Считалось, что она находится в тени своего харизматичного мужа, который занимал пост президента с 1995 по 2007 год, в течение которого он стал известен тем, что выступал против вторжения США в Ирак. Жак Ширак скончался в 2019 году.

Но Бернадетт Ширак также была единственной первой леди Франции, занимавшей отдельную политическую должность, будучи генеральным советником в центральном департаменте Коррез — пост, который она непрерывно занимала с 1979 по 2015 год.

Умер бывший президент Еврокомиссии Жак Делор в возрасте 98 лет28.12.23, 03:30 • 41215 просмотров

Юлия Шрамко

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