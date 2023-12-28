Умер бывший президент Еврокомиссии Жак Делор в возрасте 98 лет
Жак Делор, ключевой архитектор современного ЕС и экс-президент Европейской комиссии, умер на 98-м году жизни. Он сыграл ключевую роль в создании единого рынка и заложил основу для евро.
В США спасли мужчину, который шесть дней провел в разбитом пикапе под мостом и пил дождевую воду
Рыбаки нашли живого мужчину в машине под мостом в Индиане через шесть дней после аварии; он выжил благодаря дождевой воде.
Украинская армия получила арестованную грузовую технику от Офиса Генпрокурора
Украинские власти конфисковали грузовики у нелегальной группы по добыче песка и передали их военным; ущерб, нанесенный окружающей среде, оценивается в 118 миллионов гривен.
Tesla готовится выпустить обновленную версию своего хита - Model Y с завода в Китае
Tesla планирует начать производство значительно обновленной Model Y в Шанхае к середине 2024 года на фоне растущей конкуренции.
Уклонение от уплаты налогов на 100 млн грн - во Львове директору общества сообщено о подозрении
Директора львовского предприятия подозревают в организации схемы уклонения от уплаты налогов на сумму более 100 млн грн.
NYT подала в суд на Microsoft и разработчиков ChatGPT из-за обучения искусственного интеллекта на ее материалах
The New York Times судится с Microsoft и OpenAI, утверждая, что модели искусственного интеллекта были обучены на ее контенте без разрешения.
У граждан Украины на оккупированной Луганщине будут снимать отпечатки пальцев
В оккупированной Луганской области украинцы, не имеющие российских паспортов, обязаны сдать отпечатки пальцев; тем, кто не сделает этого, грозит депортация.
Президент Молдовы: "Путин не остановится"
Президент Молдовы Санду предупреждает, что Путин не остановится на Украине, если его не остановить, подчеркивая глобальные ставки и поддержку Украины.
Польский премьер Дональд Туск заявил о подготовке своего визита в Киев
Премьер-министр Польши Дональд Туск планирует визит в Киев, чтобы обсудить вопрос блокады границы и привезти предложения по помощи польским перевозчикам в условиях войны в Украине.
Лубинец: "Законопроект о мобилизации содержит нормы, противоречащие Конституции"
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Лубинец заявляет, что законопроект о мобилизации противоречит Конституции, ссылаясь на чрезмерные ограничения личных свобод.