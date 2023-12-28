Умер бывший президент Еврокомиссии Жак Делор в возрасте 98 лет

Бывший президент Европейской комиссии Жак Делор, которого называют архитектором современного ЕС, умер в возрасте 98 лет. Об этом пишет BBC со ссылкой на информацию от родных, передает УНН.

Детали

Жак Делор помог создать единый рынок, который позволил свободное движение людей, товаров и услуг в пределах ЕС.

Находясь в должности с 1985 по 1995 год, Делор также заложил основу для единой европейской валюты - евро.

Дочь Делора Мартин Обри сообщила, что он умер во сне в среду утром в своем парижском доме.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Делора, который также занимал должность министра финансов Франции в 1981-84 годах, "государственным деятелем с французской судьбой" и "неисчерпаемым мастером нашей Европы".

Его преданность, его идеалы и его и его праведность всегда будут вдохновлять нас. Я отдаю дань его работе и его памяти и разделяю боль его близких сказал Эммануэль Макрон.

Делор занимал должность президента Европейской комиссии комиссии три срока - дольше, чем кто-либо другой.

Урсула фон дер Ляйен, которая сейчас занимает эту должность должность, сказала, что он был "визионером, который сделал нашу Европу сильнее".

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