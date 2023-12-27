Умер бывший председатель Бундестага Вольфганг Шойбле

Бывший глава Бундестага Вольфганг Шойбле умер в возрасте 81 года. Политик известен тем, что в 1990 году на посту главы Министерства внутренних дел Германии сыграл важную роль в объединении Западной и Восточной Германии. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, передает УНН.

Детали

Вольфганг Шойбле формировал нашу страну более полувека: как член парламента, министр и президент Бундестага. Вместе с ним Германия теряет острого мыслителя, страстного политика и неоднозначного демократа. Мои мысли сегодня с его семьей - написал Шольц на своей странице в соцсети Х.

Дополнение

Шойбле считался одним из самых выдающихся политиков ХДС. Он формировал федеральную политику в течение десятилетий и дольше всех находился на посту члена Бундестага.

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Он занимал государственные должности с 1980-х годов, включая должность федерального министра по особым поручениям, руководителя Федеральной канцелярии и министра внутренних дел при канцлере Гельмуте Коле.

Он даже пережил покушение на свою жизнь. Так, в 1990 году психически больной человек во время предвыборной кампании несколько раз выстрелил в Шойбле из пистолета. Несмотря на то, что стал прикованным к инвалидной коляске, политик отказался покинуть свою карьеру и еще несколько десятилетий заседал в Бундестаге.

В правительстве Ангелы Меркель политик занимал должность министра внутренних дел с 2005 по 2009 год, а также министра финансов с 2009 по 2017 год. С 2017 по 2021 год политик был президентом Бундестага.

Напомним,

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