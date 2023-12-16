В возрасте 86 лет умер эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмад аль-Джабер аль-Сабах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Al Jazeera.

Детали

С большой печалью и скорбью мы - народ Кувейта, арабские и исламские страны, а также дружественные народы мира - оплакиваем покойного его высочество эмира шейха Навафа Аль Ахмада Аль Джабера Аль Сабаха, который отошел к своему господину сегодня - заявил министр двора своего эмира шейх Мохаммед Абдулла Аль Сабах.

Отмечается, что власти не назвали причину его смерти.

Предполагается, что заместитель правителя Кувейта и его сводный брат шейх Мешаль аль-Ахмад аль-Джабер, которому сейчас 83 года, должен занять пост правителя, хотя официального объявления еще не было сделано.

Шейх Наваф занимал должности министра обороны, министра внутренних дел и был заместителем премьера. В 2006 году был назначен наследником престола династии ас-Сабах.

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