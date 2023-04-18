Кулеба запропонував Кувейтському фонду долучитися до відбудови України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час свого візиту до Кувейту зустрівся із керівником Кувейтського фонду арабського економічного розвитку Валідом Аль-Бахаром, та запросив його доєднатися до відбудови України, пише УНН з посиланням на пресслужбу МЗС.
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“Російська агресія спричинила чимало руйнувань. Але, як наголошує Президент України Володимир Зеленський, ми обов’язково все відновимо. Є проєкти, які можна фінансувати вже зараз. У загальній перспективі повоєнної відбудови Україна, ймовірно, стане найбільшим будівельним майданчиком в світі”, — наголосив Кулеба.
Деталі
Міністр запросив Кувейтський фонд арабського економічного розвитку долучитися до відновлення української інфраструктури.
У цьому контексті Валід Аль-Бахар повідомив, що його фонд готовий взяти участь в Міжнародній конференції з відновлення України, яка відбудеться наприкінці червня в Лондоні. Він також наголосив, що взаємодія з Україною буде одним з пріоритетів діяльності фонду.
Співрозмовники приділили окрему увагу проєктам соціального спрямування, зокрема будівництву нових лікарень, шкіл та дитячих садочків в Україні, а також втіленню програм психологічної підтримки та реабілітації українців, постраждалих під час війни.
Міністр та керівник фонду домовилися організувати найближчим часом зустріч експертів України та Кувейту для детального обговорення перспектив співпраці.
Довідково
Кувейтський фонд арабського економічного розвитку — це державна фінансова установа Кувейту, яка бере участь в проєктах розвитку в 105 країнах світу на загальну суму в 21,8 млрд доларів США.
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