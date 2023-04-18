Кулеба предложил Кувейтскому фонду присоединиться к восстановлению Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время своего визита в Кувейт встретился с руководителем Кувейтского фонда арабского экономического развития Валидом Аль-Бахаром, и пригласил его присоединиться к восстановлению Украины, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.
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“Российская агрессия вызвала немало разрушений. Но, как отмечает Президент Украины Владимир Зеленский, мы обязательно все восстановим. Есть проекты, которые можно финансировать уже сейчас. В общей перспективе послевоенного восстановления Украина, вероятно, станет крупнейшей строительной площадкой в мире”, — подчеркнул Кулеба.
Детали
Министр пригласил Кувейтский фонд арабского экономического развития присоединиться к восстановлению украинской инфраструктуры.
В этом контексте Валид Аль-Бахар сообщил, что его фонд готов принять участие в Международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится в конце июня в Лондоне. Он также подчеркнул, что взаимодействие с Украиной будет одним из приоритетов деятельности фонда.
Собеседники уделили особое внимание проектам социальной направленности, в частности строительству новых больниц, школ и детских садов в Украине, а также воплощению программ психологической поддержки и реабилитации украинцев, пострадавших во время войны.
Министр и руководитель фонда договорились организовать в ближайшее время встречу экспертов Украины и Кувейта для детального обсуждения перспектив сотрудничества.
Справочно
Кувейтский фонд арабского экономического развития — это государственное финансовое учреждение Кувейта, которое участвует в проектах развития в 105 странах мира на общую сумму в 21,8 млрд долларов США.
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