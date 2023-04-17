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Уперше за 11 років: Україна та Ірак відкривають нову сторінку двосторонніх відносин – Кулеба

Уперше за 11 років: Україна та Ірак відкривають нову сторінку двосторонніх відносин – Кулеба

Київ • УНН

 • 860378 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 17 квітня перебуває з робочим візитом у столиці Іраку – місті Багдад. Як інформує пресслужба МЗС, це перший візит глави МЗС до цієї країни з 2012 року, передає УНН.

Деталі

У цьому контексті наголошується, що країни відкривають нову сторінку двосторонніх відносин.

Візит Кулеби відбувається в контексті втілення домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського та Прем‘єр-міністра Іраку Мухаммада Шіа Ас-Судані 10 квітня.

Глава української дипломатії провів в Багдаді переговори із віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ Іраку Фуадом Хусейном.

Цитата

“Україну та Ірак об’єднує багаторічна історія дружби та взаємної поваги. Свого часу українські військовослужбовці допомагали нормалізувати ситуацію на іракській території. Нині уряд Іраку підтримує суверенітет та територіальну цілісність України на тлі повномасштабного вторгнення росії. Телефонна розмова лідерів наших держав минулого тижня надала суттєвий поштовх активізації двостороннього політичного діалогу. І сьогодні я прибув до Багдада, аби відкрити двері для нових можливостей у двосторонніх відносинах України та Іраку, наповнити наші взаємини новим практичним змістом”, — зазначив Кулеба.

Під час переговорів сторони порушили питання зусилль українських сил оборони із відбиття російської агресії та звільнення окупованих територій.

Окрему увагу приділено “Формулі миру” Президента Володимира Зеленського, питанню експорту українських зернових.

Про що домовилися міністри країн

Міністри домовилися провести ближчим часом консультації на рівні низки міністерств України та Іраку, аби активізувати співпрацю в сферах торгівлі, освіти та цифровізації.

Співрозмовники також домовилися про проведення політичних консультацій міністерств закордонних справ, а також п’ятого засідання міжурядової комісії з питань торговельного, економічного, наукового та технічного співробітництва. Попереднє засідання комісії відбулося в 2012 році.

Дмитро Кулеба запросив Фуада Хусейна здійснити візит до України.

Доповнення

10 квітня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Іраку Мухаммадом Шіа Ас-Судані. Лідери домовилися активізувати всі наявні механізми взаємодії та започаткувати нові. Також обговорили українську формулу миру.

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