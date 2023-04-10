Зеленський домовився з прем’єром Іраку започаткувати нові механізми взаємодії

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"Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Іраку Мухаммадом Шіа Ас-Судані. Відзначив, що Україна готова до нової сторінки двосторонньої співпраці. Домовились активізувати всі наявні механізми взаємодії та започаткувати нові. Обговорили також українську формулу миру", - повідомив Зеленський.

Доповнення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч зі своїм іракським колегою Фуадом Хусейном, під час якої запросив країну приєднатися до реалізації "Формули миру" Президента Володимира Зеленського.