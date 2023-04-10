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Зеленський домовився з прем’єром Іраку започаткувати нові механізми взаємодії

Зеленський домовився з прем’єром Іраку започаткувати нові механізми взаємодії

Київ • УНН

 • 659975 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський домовився з прем’єр-міністром Іраку Мухаммадом Шіа Ас-Судані активізувати всі наявні механізми взаємодії та започаткувати нові. Також обговорили українську формулу миру, передає УНН.

Цитата

"Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Іраку Мухаммадом Шіа Ас-Судані. Відзначив, що Україна готова до нової сторінки двосторонньої співпраці. Домовились активізувати всі наявні механізми взаємодії та започаткувати нові. Обговорили також українську формулу миру", - повідомив Зеленський.

Доповнення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч зі своїм іракським колегою Фуадом Хусейном, під час якої запросив країну приєднатися до реалізації "Формули миру" Президента Володимира Зеленського.

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