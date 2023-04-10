Зеленский договорился с премьером Ирака начать новые механизмы взаимодействия

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"Провел телефонный разговор с Премьер-министром Ирака Мухаммадом Шиа Ас-Судани. Отметил, что Украина готова к новой странице двустороннего сотрудничества. Договорились активизировать все имеющиеся механизмы взаимодействия и начать новые. Обсудили также украинскую формулу мира", - сообщил Зеленский.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном, во время которой пригласил страну присоединиться к реализации "Формулы мира" Президента Владимира Зеленского.