Впервые за 11 лет: Украина и Ирак открывают новую страницу двусторонних отношений - Кулеба

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Киев • УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 17 апреля находится с рабочим визитом в столице Ирака – городе Багдад. Как информирует пресс-служба МИД, это первый визит главы МИД в эту страну с 2012 года, передает УНН.

Детали

В этом контексте отмечается, что страны открывают новую страницу двусторонних отношений.

Визит Кулебы происходит в контексте воплощения договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского и Премьер-министра Ирака Мухаммада Шиа Ас-Судани 10 апреля.

Глава украинской дипломатии провел в Багдаде переговоры с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном.

Цитата

“Украину и Ирак объединяет многолетняя история дружбы и взаимного уважения. В свое время украинские военнослужащие помогали нормализовать ситуацию на иракской территории. Сейчас правительство Ирака поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины на фоне полномасштабного вторжения россии. Телефонный разговор лидеров наших государств на прошлой неделе дал существенный толчок активизации двустороннего политического диалога. И сегодня я прибыл в Багдад, чтобы открыть двери для новых возможностей в двусторонних отношениях Украины и Ирака, наполнить наши отношения новым практическим содержанием”, — отметил Кулеба.

Во время переговоров стороны подняли вопрос усилий украинских сил обороны по отражению российской агрессии и освобождению оккупированных территорий.

Отдельное внимание уделено “Формуле мира” Президента Владимира Зеленского, вопросу экспорта украинских зерновых.

О чем договорились министры стран

Министры договорились провести в ближайшее время консультации на уровне ряда министерств Украины и Ирака, чтобы активизировать сотрудничество в сферах торговли, образования и цифровизации.

Собеседники также договорились о проведении политических консультаций министерств иностранных дел, а также пятого заседания межправительственной комиссии по вопросам торгового, экономического, научного и технического сотрудничества. Предыдущее заседание комиссии состоялось в 2012 году.

Дмитрий Кулеба пригласил Фуада Хусейна совершить визит в Украину.

Дополнение

10 апреля Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммадом Шиа Ас-Судани. Лидеры договорились активизировать все имеющиеся механизмы взаимодействия и начать новые. Также обсудили украинскую формулу мира.

Украинские Национальные Новости

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