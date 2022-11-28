В Луганской области оккупанты усилили поисковые рейды – ОВА

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"На днях в Старобельском районе оккупанты усилили рейды, которые сопровождаются обысками, арестами, изъятием понравившихся вещей. Как сообщают местные жители, забирают электроинструменты, генераторы, мелкую и большую технику, телефоны, деньги и драгоценности", - говорится в сообщении.



Детали



По данным ОВА, в крупных городах россияне обещают поставить зимой оборудование для запуска отопления.

"Необходимо было дождаться заморозков, чтобы пообещать доставить из рф для помощи так называемой "лнр" в прохождении зимнего периода оборудования и попытаться запустить отопление. А также направить аварийные бригады, которые двинулись в Луганскую область из разных регионов россии", - отметили в ОВА.

В Северодонецке рашисты планируют поставить мобильные пункты обогрева. Также собираются вывозить людей якобы в социальные учреждения. В ноябре туда поехали 111 человек.

Напомним

В Лисичанске Луганской области продукты разложения трупов россиян отравляют грунтовые воды.