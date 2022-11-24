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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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В Лисичанську трупні рештки росіян отруюють воду – Гайдай

В Лисичанську трупні рештки росіян отруюють воду – Гайдай

Київ • УНН

 • 1618968 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. В Лисичанську на Луганщині продукти розкладу трупів росіян отруюють ґрунтові води. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.

Цитата

«Ще на початку повномасштабного вторгнення в Білогорівці окупанти знищили цілу інфраструктуру Попаснянського водоканалу. Якщо в деяких населених пунктах великих, таких як Сєверодонецьк, Рубіжне були власні свердловини й там ще можливо якось качати воду, то Лисичанськ до прикладу логістично дуже складно розташований і там воду можна підвозити тільки якимись цистернами. Можливо пожежними автомобілями», - розповів Гайдай.

Він зазначив, що в Лисичанську з водою величезні перебої.

«Плюс там скільки загинуло російських окупантів, яких довгий час не забирали, що трупні залишки просто потрапили в землю, пішли в ґрунтові води, і дуже багато людей отруїлося», - сказав Гайдай.

Доповнення

Російські окупанти на Луганщині заявляють про неготовність до опалювального сезону.

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