В Лисичанську трупні рештки росіян отруюють воду – Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. В Лисичанську на Луганщині продукти розкладу трупів росіян отруюють ґрунтові води. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
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«Ще на початку повномасштабного вторгнення в Білогорівці окупанти знищили цілу інфраструктуру Попаснянського водоканалу. Якщо в деяких населених пунктах великих, таких як Сєверодонецьк, Рубіжне були власні свердловини й там ще можливо якось качати воду, то Лисичанськ до прикладу логістично дуже складно розташований і там воду можна підвозити тільки якимись цистернами. Можливо пожежними автомобілями», - розповів Гайдай.
Він зазначив, що в Лисичанську з водою величезні перебої.
«Плюс там скільки загинуло російських окупантів, яких довгий час не забирали, що трупні залишки просто потрапили в землю, пішли в ґрунтові води, і дуже багато людей отруїлося», - сказав Гайдай.
Доповнення
Російські окупанти на Луганщині заявляють про неготовність до опалювального сезону.