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Окупанти заявляють про неготовність до опалювального сезону на Луганщині та закривають шахти - ОВА

Окупанти заявляють про неготовність до опалювального сезону на Луганщині та закривають шахти - ОВА

Київ • УНН

 • 332017 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Російські окупанти на Луганщині заявляють про неготовність до опалювального сезону. Про це УНН повідомляє з посиланням на Луганську ОВА.

Деталі

Зокрема, за повідомленням ОВА, тривають заходи з примусового переселення місцевих жителів - зокрема, до Луганська росіяни вивозять жителів Біловодська. У Довжанську на черзі закриття ще двох шахт, а щодо Лисичанська, то окупанти знайшли «аргументи» стосовно його неготовності до зими.

“Як виявилося, найгірша з окупованих у 2022 році міст ситуація у Лисичанську склалася через те, що його захопили останнім. Так пояснюють людям і про це говорять російські ЗМІ. Тільки не згадують, що останнім – це лише на декілька днів пізніше за майже вщент зруйнований Сєвєродонецьк, на відміну від більш уцілілого Лисичанська”, – інформують у відомстві.

Так, за повідомленням, минуло вже понад чотири місяці, а в місті не зроблено практично нічого, окрім роздачі дров у багатоповерхівки. Люди зустріли морози зовсім без комунікацій.

До схожого сценарію готуються й жителі Довжанська, зазначають в ОВА. У переважній більшості - жінки, оскільки майже всі чоловіки вже на фронті, а обладнання з шахт вивозять до красноярського краю. Готуються до закриття шахти «червоний партизан» та «харківська», вказують в ОВА.

Доповнення

У Луганській області українські захисники звільнили від російської окупації 12 населених пунктів.

Головна складність наступу на Луганщині в тому, що на цьому напрямку росія укріпилася завдяки бойовикам з так званої "лнр", вказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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