Оккупанты заявляют о неготовности к отопительному сезону в Луганской области и закрывают шахты - ОВА

Детали

В частности, по сообщению ОВА, продолжаются меры по принудительному переселению местных жителей – в частности, в Луганск россияне вывозят жителей Беловодска. В Довжанске на очереди закрытие еще двух шахт, а что касается Лисичанска, то оккупанты нашли "аргументы" относительно его неготовности к зиме.

“Как оказалось, самая плохая из оккупированных в 2022 году городов ситуация в Лисичанске сложилась из-за того, что его захватили последним. Так объясняют людям и об этом говорят российские СМИ. Только не вспоминают, что последним – это лишь на несколько дней позже почти полностью разрушенного Северодонецка, в отличие от более уцелевшего Лисичанска”, – информируют в ведомстве.

Так, по сообщению, прошло уже более четырех месяцев, а в городе не сделано практически ничего, кроме раздачи дров в многоэтажки. Люди встретили морозы совсем без коммуникаций.

К схожему сценарию готовятся и жители Довжанска, отмечают в ОВА. В подавляющем большинстве – женщины, поскольку почти все мужчины уже на фронте, а оборудование из шахт вывозят в красноярский край. Готовятся к закрытию шахты "красный партизан" и "харьковская", указывают в ОВА.

Дополнение

В Луганской области украинские защитники освободили от российской оккупации 12 населенных пунктов.

Главная сложность наступления в Луганской области в том, что на этом направлении россия укрепилась благодаря боевикам из так называемой "лнр", указал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.