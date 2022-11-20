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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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"Потрібен час": у ЗСУ пояснили складність деокупації Луганщини

"Потрібен час": у ЗСУ пояснили складність деокупації Луганщини

Київ • УНН

 • 450245 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Головна складність наступу на Луганщині в тому, що на цьому напрямку росія укріпилася завдяки бойовикам з так званої "лнр". Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає УНН.

Цитата

"У ворога там було формування, так зване "лнр", яке він використовував в якості плацдарму для підготовки нападу на нас, в тому числі створивши там корпус "народної міліції". Під керівництвом російських офіцерів він постійно готувався до війни, тренувався під час Операції об'єднаних сил, мав можливість підготуватися в інженерному плані, дещо зосередити сили після відступу з Харкова і Лиманщини. Тому ми не робимо там спроб лобових атак. Ми їх максимально вражаємо спочатку вогнем, в тому числі високоточними боєприпасами. І як тільки з'являється можливість, як це було в останній раз в Макіївці, ми звільняємо досить швидко. Просто для цього потрібен час", – сказав Череватий.

Нагадаємо

На Луганщині тривають потужні бої поблизу Сватового, Кремінної та Білогорівки, над якою російські війська намагаються відновити контроль.

Українські Національні Новини

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