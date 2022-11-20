"Потрібен час": у ЗСУ пояснили складність деокупації Луганщини

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"У ворога там було формування, так зване "лнр", яке він використовував в якості плацдарму для підготовки нападу на нас, в тому числі створивши там корпус "народної міліції". Під керівництвом російських офіцерів він постійно готувався до війни, тренувався під час Операції об'єднаних сил, мав можливість підготуватися в інженерному плані, дещо зосередити сили після відступу з Харкова і Лиманщини. Тому ми не робимо там спроб лобових атак. Ми їх максимально вражаємо спочатку вогнем, в тому числі високоточними боєприпасами. І як тільки з'являється можливість, як це було в останній раз в Макіївці, ми звільняємо досить швидко. Просто для цього потрібен час", – сказав Череватий.

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На Луганщині тривають потужні бої поблизу Сватового, Кремінної та Білогорівки, над якою російські війська намагаються відновити контроль.