"Нужно время": в ВСУ объяснили сложность деоккупации Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Главная сложность наступления в Луганской области в том, что на этом направлении россия укрепилась благодаря боевикам из так называемой "лнр". Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает УНН.
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"У врага там было формирование, так называемое "лнр", которое он использовал в качестве плацдарма для подготовки нападения на нас, в том числе создав там корпус "народной милиции". Под руководством российских офицеров он постоянно готовился к войне, тренировался во время Операции объединенных сил, имел возможность подготовиться в инженерном плане, немного сосредоточить силы после отступления из Харькова и Лиманского района, поэтому мы не предпринимаем там попыток лобовых атак, максимально поражаем их огнем, в том числе высокоточными боеприпасами. И как только появляется возможность, как это было в последний раз в Макеевке, мы освобождает достаточно быстро. Просто для этого нужно время", – сказал Череватый.
Напомним
В Луганской области продолжаются мощные бои вблизи Сватового, Кременной и Белогоровки, над которой российские войска пытаются восстановить контроль.