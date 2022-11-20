"Нужно время": в ВСУ объяснили сложность деоккупации Луганской области

Цитата

"У врага там было формирование, так называемое "лнр", которое он использовал в качестве плацдарма для подготовки нападения на нас, в том числе создав там корпус "народной милиции". Под руководством российских офицеров он постоянно готовился к войне, тренировался во время Операции объединенных сил, имел возможность подготовиться в инженерном плане, немного сосредоточить силы после отступления из Харькова и Лиманского района, поэтому мы не предпринимаем там попыток лобовых атак, максимально поражаем их огнем, в том числе высокоточными боеприпасами. И как только появляется возможность, как это было в последний раз в Макеевке, мы освобождает достаточно быстро. Просто для этого нужно время", – сказал Череватый.

Напомним

В Луганской области продолжаются мощные бои вблизи Сватового, Кременной и Белогоровки, над которой российские войска пытаются восстановить контроль.