ЗСУ на Луганщині деокупували ще 12 населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. В Луганській області герої України звільнили від російської окупації 12 населених пунктів. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в етері національного телерадіомарафону, пише УНН.
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Череватий зауважив, що попри "грандіозні" плани та велику кількість військ та техніки на Донбасі, окупанти понад 4 місяці не можуть прорвати оборону в районі Бахмута та Авдіївки.
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"Звичайно, це вимагає зосередження наших зусиль. Щобільше, на Луганщині ворог вже зазнає поразки. Вже 12 населених пунктів під українським прапором. І багато в чому там ініціатива за нами", – розповів спікер Східного угруповання військ ЗСУ.
За його словами, після провалів на Харківщині, Херсонщині та Лиманському напрямку загарбники хочуть здобути хоч якусь перемогу на Донбасі.
Нагадаємо
В Луганській області окупанти встановлюють додаткові блокпости для затримання дезертирів.