ЗСУ на Луганщині деокупували ще 12 населених пунктів

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Череватий зауважив, що попри "грандіозні" плани та велику кількість військ та техніки на Донбасі, окупанти понад 4 місяці не можуть прорвати оборону в районі Бахмута та Авдіївки.

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"Звичайно, це вимагає зосередження наших зусиль. Щобільше, на Луганщині ворог вже зазнає поразки. Вже 12 населених пунктів під українським прапором. І багато в чому там ініціатива за нами", – розповів спікер Східного угруповання військ ЗСУ.

За його словами, після провалів на Харківщині, Херсонщині та Лиманському напрямку загарбники хочуть здобути хоч якусь перемогу на Донбасі.

Нагадаємо

В Луганській області окупанти встановлюють додаткові блокпости для затримання дезертирів.