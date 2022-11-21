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ЗСУ на Луганщині деокупували ще 12 населених пунктів

ЗСУ на Луганщині деокупували ще 12 населених пунктів

Київ • УНН

 • 403583 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. В Луганській області герої України звільнили від російської окупації 12 населених пунктів. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в етері національного телерадіомарафону, пише УНН.

Деталі

Череватий зауважив, що попри "грандіозні" плани та велику кількість військ та техніки на Донбасі, окупанти понад 4 місяці не можуть прорвати оборону в районі Бахмута та Авдіївки.

Цитата

"Звичайно, це вимагає зосередження наших зусиль. Щобільше, на Луганщині ворог вже зазнає поразки. Вже 12 населених пунктів під українським прапором. І багато в чому там ініціатива за нами", – розповів спікер Східного угруповання військ ЗСУ.

За його словами, після провалів на Харківщині, Херсонщині та Лиманському напрямку загарбники хочуть здобути хоч якусь перемогу на Донбасі.

Нагадаємо

В Луганській області окупанти встановлюють додаткові блокпости для затримання дезертирів.

Українські Національні Новини

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