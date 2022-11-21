ВСУ в Луганской области деоккупировали еще 12 населенных пунктов

Детали

Череватый отметил, что, несмотря на "грандиозные" планы и большое количество войск и техники на Донбассе, оккупанты более 4 месяцев не могут прорвать оборону в районе Бахмута и Авдеевки.

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"Конечно, это требует сосредоточения наших усилий. Более того, в Луганской области враг уже терпит поражение. Уже 12 населенных пунктов под украинским флагом. И во многом там инициатива за нами", - рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ.

По его словам, после провалов в Харьковской, Херсонской и Лиманском направлении захватчики хотят одержать хоть какую-то победу на Донбассе.

Напомним

В Луганской области оккупанты устанавливают дополнительные блокпосты для задержания дезертиров.