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ВСУ в Луганской области деоккупировали еще 12 населенных пунктов

ВСУ в Луганской области деоккупировали еще 12 населенных пунктов

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Луганской области герои Украины освободили от российской оккупации 12 населённых пунктов. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телерадиомарафона, пишет УНН.

Детали

Череватый отметил, что, несмотря на "грандиозные" планы и большое количество войск и техники на Донбассе, оккупанты более 4 месяцев не могут прорвать оборону в районе Бахмута и Авдеевки.

Цитата

"Конечно, это требует сосредоточения наших усилий. Более того, в Луганской области враг уже терпит поражение. Уже 12 населенных пунктов под украинским флагом. И во многом там инициатива за нами", - рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ.

По его словам, после провалов в Харьковской, Херсонской и Лиманском направлении захватчики хотят одержать хоть какую-то победу на Донбассе.

Напомним

В Луганской области оккупанты устанавливают дополнительные блокпосты для задержания дезертиров.

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