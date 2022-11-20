Луганская область: оккупанты устанавливают дополнительные блокпосты
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Луганской области оккупанты устанавливают дополнительные блокпосты для задержания дезертиров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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"В Луганской области российские оккупанты устанавливают дополнительные блокпосты для обнаружения и задержания дезертиров", - говорится в сообщении.
Также Генштаб ВСУ добавляет: по имеющейся информации, командование российских оккупационных войск планирует перебросить отдельные подразделения, выведенные в ходе отступления с правого берега реки Днепр Херсонской области, для продолжения боевых действий в Донецкой и Луганской областях. Мобилизированные лица, из которых, в большинстве своем, состоят эти формирования, очень возмущены перспективами реализации указанных планов.
Напомним
В приграничных районах Брянской и Курской областей противник удерживает свои подразделения. Не исключается, что враг предпримет попытки вооруженных провокаций на государственной границе, а также попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп противника с территории россии и беларуси.