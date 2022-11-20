Луганська область: окупанти встановлюють додаткові блокпости

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"В Луганській області російські окупанти встановлюють додаткові блокпости для виявлення та затримання дезертирів", - йдеться в повідомленні.

Також Генштаб ЗСУ додає: за наявною інформацією, командування російських окупаційних військ планує перекинути окремі підрозділи, виведені в ході відступу з правого берега річки Дніпро на Херсонщині, для продовження бойових дій в Донецькій та Луганській областях. Мобілізовані особи, з яких, в більшості, складаються ці формування, дуже обурені перспективами реалізації зазначених планів.

Нагадаємо

У прикордонних районах Брянської та Курської областей противник утримує свої підрозділи. Не виключається, що ворог здійснить спроби збройних провокацій на державному кордоні, а також спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника з території росії та білорусі.