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Луганська область: окупанти встановлюють додаткові блокпости

Луганська область: окупанти встановлюють додаткові блокпости

Київ • УНН

 • 389437 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. В Луганській області окупанти встановлюють додаткові блокпости для затримання дезертирів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Цитата

"В Луганській області російські окупанти встановлюють додаткові блокпости для виявлення та затримання дезертирів", - йдеться в повідомленні.

Також Генштаб ЗСУ додає: за наявною інформацією, командування російських окупаційних військ планує перекинути окремі підрозділи, виведені в ході відступу з правого берега річки Дніпро на Херсонщині, для продовження бойових дій в Донецькій та Луганській областях. Мобілізовані особи, з яких, в більшості, складаються ці формування, дуже обурені перспективами реалізації зазначених планів.

Нагадаємо

У прикордонних районах Брянської та Курської областей противник утримує свої підрозділи. Не виключається, що ворог здійснить спроби збройних провокацій на державному кордоні, а також спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника з території росії та білорусі.

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