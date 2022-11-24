В Лисичанске трупные останки россиян отравляют воду - Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Лисичанске в Луганской области продукты разложения трупов россиян отравляют грунтовые воды. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.
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«Еще в начале полномасштабного вторжения в Белогоровке оккупанты уничтожили целую инфраструктуру Попаснянского водоканала. Если в некоторых населенных пунктах крупных, таких как Северодонецк, Рубежное были собственные скважины и там еще можно как-то качать воду, то Лисичанск, к примеру, логистически очень сложно расположен и там воду можно подвозить только какими-то цистернами. Возможно, пожарными автомобилями», - рассказал Гайдай.
Он отметил, что в Лисичанске с водой огромные перебои.
«Плюс там столько погибло российских оккупантов, которых долгое время не забирали, что трупные остатки просто попали в землю, ушли в грунтовые воды, и очень много людей отравилось», – сказал Гайдай.
Дополнение
Российские оккупанты в Луганской области заявляют о неготовности к отопительному сезону.