В Лисичанске трупные останки россиян отравляют воду - Гайдай

Цитата

«Еще в начале полномасштабного вторжения в Белогоровке оккупанты уничтожили целую инфраструктуру Попаснянского водоканала. Если в некоторых населенных пунктах крупных, таких как Северодонецк, Рубежное были собственные скважины и там еще можно как-то качать воду, то Лисичанск, к примеру, логистически очень сложно расположен и там воду можно подвозить только какими-то цистернами. Возможно, пожарными автомобилями», - рассказал Гайдай.

Он отметил, что в Лисичанске с водой огромные перебои.

«Плюс там столько погибло российских оккупантов, которых долгое время не забирали, что трупные остатки просто попали в землю, ушли в грунтовые воды, и очень много людей отравилось», – сказал Гайдай.

Дополнение

Российские оккупанты в Луганской области заявляют о неготовности к отопительному сезону.



