На Луганщині окупанти посилили пошукові рейди – ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. На захоплених територіях Луганської області російські окупанти посилили пошукові рейди, під час яких вдаються до мародерства та терору проти населення. Про це в Telegram повідомила пресслужба Луганської ОВА, передає УНН.
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"Днями на Старобільщині окупанти посилили рейди, які супроводжуються обшуками, арештами, вилученням речей, які сподобалися. Як повідомляють місцеві жителі, забирають електроінструменти, генератори, дрібну та велику техніку, телефони, гроші та коштовності", - ідеться у повідомленні.
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За даними ОВА, у великих містах росіяни обіцяють поставити взимку обладнання для запуску опалення.
"Необхідно було дочекатися заморозків, щоб пообіцяти доставити з рф для допомоги так званій "лнр" у проходженні зимового періоду обладнання та спробувати запустити опалення. А також спрямувати аварійні бригади, які рушили на Луганщину з різних регіонів росії", - зазначили в ОВА.
У Сєвєродонецьку рашисти планують облаштувати мобільні пункти обігріву. Також збираються вивозити людей нібито до соціальних установ. У листопаді туди поїхало 111 осіб.
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В Лисичанську на Луганщині продукти розкладу трупів росіян отруюють ґрунтові води.