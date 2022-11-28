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На Луганщині окупанти посилили пошукові рейди – ОВА

На Луганщині окупанти посилили пошукові рейди – ОВА

Київ • УНН

 • 686759 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. На захоплених територіях Луганської області російські окупанти посилили пошукові рейди, під час яких вдаються до мародерства та терору проти населення. Про це в Telegram повідомила пресслужба Луганської ОВА, передає УНН.

Цитата

"Днями на Старобільщині окупанти посилили рейди, які супроводжуються обшуками, арештами, вилученням речей, які сподобалися. Як повідомляють місцеві жителі, забирають електроінструменти, генератори, дрібну та велику техніку, телефони, гроші та коштовності", - ідеться у повідомленні.

Додамо

За даними ОВА, у великих містах росіяни обіцяють поставити взимку обладнання для запуску опалення.

"Необхідно було дочекатися заморозків, щоб пообіцяти доставити з рф для допомоги так званій "лнр" у проходженні зимового періоду обладнання та спробувати запустити опалення. А також спрямувати аварійні бригади, які рушили на Луганщину з різних регіонів росії", - зазначили в ОВА.

У Сєвєродонецьку рашисти планують облаштувати мобільні пункти обігріву. Також збираються вивозити людей нібито до соціальних установ. У листопаді туди поїхало 111 осіб.

Нагадаємо

В Лисичанську на Луганщині продукти розкладу трупів росіян отруюють ґрунтові води.

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