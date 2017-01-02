Вчера в зоне АТО зафиксировано 2 пролета беспилотников боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В первый день нового года в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировано два пролета беспилотных летательных аппарата. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Вчера в районе проведения АТО зафиксировано 2 полета вражеских БПЛА противника", - сказал он.
Напомним, 31 декабря в зоне АТО зафиксировано два пролета беспилотных летательных аппарата.