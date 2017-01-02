Вчора в зоні АТО зафіксовано 2 прольоти безпілотників бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Протягом першого дня нового року в зоні проведення антитерористичної операції зафіксовано два прольоти безпілотних літальних апарати. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"Вчора в районі проведення АТО зафіксовано 2 польоти ворожих БПЛА противника", - сказав він.
Нагадаємо, 31 грудня в зоні АТО зафіксовано два прольоти безпілотних літальних апарати.