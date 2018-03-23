Вчера неизвестный по телефону сообщил полицию, что Савченко готовит теракт
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Накануне неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что народный депутат Украины Надежда Савченко готовит теракт. Об этом УНН сообщили в полиции.
По словам неизвестного мужчины, Савченко якобы планировала совершить теракт во время своего визита в Верховную Раду 22 марта.
После звонка, который поступил около 11 часов утра, правоохранители провели проверку.
Информация не подтвердилась.
Сейчас открыто уголовное производство по факту сообщения заведомо ложной информации.
Проводятся следственные действия по установлению личности злоумышленника.
Верховная Рада накануне лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.
В ВР Н.Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст. 14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УКУ. Генпрокурор Ю.Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.