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Вчора невідомий телефоном повідомив поліцію, що Савченко готує теракт

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Напередодні невідомий зателефонував до поліції та повідомив, що народний депутат України Надія Савченко готує теракт. Про це УНН повідомили у поліції.

За словами невідомого чоловіка, Савченко нібито планувала здійснити теракт під час свого візиту до Верховної Ради 22 березня.

Після дзвінка, який надійшов близько 11 години ранку, правоохоронці провели перевірку.

Інформація не підтвердилась.

Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом повідомлення завідомо неправдивої інформації.

Проводяться слідчі дії зі встановлення особи зловмисника.

Верховна Рада напередодні позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.

У ВР Н.Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Ю.Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

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