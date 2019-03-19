Ученые сумели "отключить" тягу к алкоголю

Исследователи использовали лазеры для временной инактивации определенной нейрональной популяции, изменив поведение, связанное с желанием выпить алкоголь, а также уменьшив физические симптомы абстиненции.

"Это открытие является захватывающим - это значит, что у нас есть еще одна часть головоломки, чтобы объяснить нейронный механизм, приводящий к употреблению алкоголя", - отметил доктор Оливье Джордж, доцент Scripps Research и один из главных авторов нового исследования, опубликованного в журнале Nature Communications.

Хотя такое лазерное лечение далеко не готово для использования для людей, Джордж считает, что обнаружение этих нейронов открывает двери к разработке лекарственной терапии или даже генной терапии от алкоголизма.

Напомним, в СНБО хотят разработать стратегию борьбы с алкоголизмом и наркоманией.