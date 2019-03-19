Вчені зуміли "відключити" тягу до алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Вчені з американського науково-дослідницького інституту Scripps Research виявили, що вони можуть змінити бажання випити на прикладі щурів, у яких розвинулася алкогольна залежність. Про це УНН повідомляє з посиланням на Medical Xpress.
Дослідники використали лазери для тимчасової інактивації певної нейрональної популяції, змінивши поведінку, пов'язану з бажанням випити алкоголь, і навіть зменшивши фізичні симптоми абстиненції.
"Це відкриття є захоплюючим - це означає, що у нас є ще одна частина головоломки, щоб пояснити нейронний механізм, що призводить до вживання алкоголю", - відзначив доктор Олів'є Джордж, доцент Scripps Research і один з головних авторів нового дослідження, опублікованого у журналі Nature Communications.
Хоча таке лазерне лікування далеко не готове для використання для людей, Джордж вважає, що виявлення цих нейронів відкриває двері до розробки лікарської терапії або навіть генної терапії від алкоголізму.
Нагадаємо, у РНБО хочуть розробити стратегію боротьби із алкоголізмом та наркоманією.