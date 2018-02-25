Ученые нашли достаточные для колонизации запасы воды на Луне
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Ученые из Института космических исследований в Боулдере (штат Колорадо, США) выяснили, что вода распространена по всей поверхности Луны, а не ограничивается полярными регионами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт NASA.
Ученые пришли к таким выводам, проанализировав данные двух орбитальных зондов. В NASA считают, что эти результаты помогут понять, можно ли использовать воду на Луне как ресурс. Если она легкодоступна, то колонизаторы могут принимать ее как питьевую, а также выделять из нее кислород.
“Как выяснилось, неважно, в какое время суток и на какой участок Луны мы смотрим, сигнатура воды всегда присутствует, вода прикреплена к поверхности земного спутника, и ее наличие не зависит от состава лунной породы”, — пояснил соавтор исследования Джошуа Бандфилд.
Результаты исследования ученых из Боулдера противоречат ранее полученным данным, что вода находится в основном на полярных широтах Луны, а ее сигнатура ослабевает в течение лунного дня (29,5 земных суток), уточнили в NASA.
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