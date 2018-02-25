Вчені знайшли достатні для колонізації запаси води на Місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Вчені з Інституту космічних досліджень в Боулдері (штат Колорадо, США) з'ясували, що вода поширена по всій поверхні Місяця, а не обмежується полярними регіонами. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт NASA.
Вчені прийшли до таких висновків, проаналізувавши дані двох орбітальних зондів. У NASA вважають, що ці результати допоможуть зрозуміти, чи можна використовувати воду на Місяці як ресурс. Якщо вона легкодоступна, то колонізатори можуть брати її як питну, а також виділяти з неї кисень.
“Як з’ясувалося, неважливо, в який час доби і на яку ділянку Місяця ми дивимося, сигнатура води завжди присутня, вода прикріплена до поверхні земного супутника, і її наявність не залежить від складу місячної породи”, — пояснив співавтор дослідження Джошуа Бандфілд.
Результати дослідження вчених з Боулдера суперечать раніше отриманими даними, що вода знаходиться в основному на полярних широтах Місяця, а її сигнатура слабшає протягом місячного дня (29,5 земних діб), уточнили в NASA.
Як повідомляв УНН, кліматологи провели аналіз температури повітря у другій половині XXI століття на території Європи.