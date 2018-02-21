Ученые: возраст отца влияет на продолжительность жизни потомства

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63940 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 78343 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 81046 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107614 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100458 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104587 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111554 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117094 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122803 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134333 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Ученые: возраст отца влияет на продолжительность жизни потомства

Ученые: возраст отца влияет на продолжительность жизни потомства

Киев  •  УНН

 • 10008 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. От возраста отца зависит здоровье и продолжительность жизни потомства. Об этом говорится в исследовании Центра нейродегенеративных заболеваний Германии, передает УНН со ссылкой EurekAlert.

Сообщается, что такие данные были получены в результате эксперимента над лабораторными мышами. Потомство старых мышей показало жизненный цикл короче, чем потомство более молодых особей.

Кроме того, в первых проявлялись признаки гистопатологических и молекулярного старения. Более того, сперма старых самцов, а также ткани их потомства имели общие эпигенетические изменения и альтерации активационных состояний сигнальных путей, связанных с продолжительностью жизни.

"По статистике, некоторые болезни чаще встречаются у детей, рожденных от родителей в возрасте. Например, психические расстройства, такие как аутизм или шизофрения", - пояснил руководитель исследовательской группы института Бонна (Германия) доктор Дан Ехингер.

Напомним, ранее с помощью лазерного радара исследователи из Университета штата Колорадо восстановили античный город, который по количеству домов в нем равен современному Манхэттену.

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