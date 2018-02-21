Ученые: возраст отца влияет на продолжительность жизни потомства
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. От возраста отца зависит здоровье и продолжительность жизни потомства. Об этом говорится в исследовании Центра нейродегенеративных заболеваний Германии, передает УНН со ссылкой EurekAlert.
Сообщается, что такие данные были получены в результате эксперимента над лабораторными мышами. Потомство старых мышей показало жизненный цикл короче, чем потомство более молодых особей.
Кроме того, в первых проявлялись признаки гистопатологических и молекулярного старения. Более того, сперма старых самцов, а также ткани их потомства имели общие эпигенетические изменения и альтерации активационных состояний сигнальных путей, связанных с продолжительностью жизни.
"По статистике, некоторые болезни чаще встречаются у детей, рожденных от родителей в возрасте. Например, психические расстройства, такие как аутизм или шизофрения", - пояснил руководитель исследовательской группы института Бонна (Германия) доктор Дан Ехингер.
Напомним, ранее с помощью лазерного радара исследователи из Университета штата Колорадо восстановили античный город, который по количеству домов в нем равен современному Манхэттену.