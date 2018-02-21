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Вчені: вік батька впливає на тривалість життя потомства

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Від віку батька залежить здоров'я і тривалість життя потомства. Про це йдеться у дослідженні Центру нейродегенеративних захворювань Німеччини, передає УНН з посиланням EurekAlert. 

Повідомляється, що такі дані були отримані в результаті експерименту над лабораторними мишами. Потомство старих мишей показало життєвий цикл коротше, ніж потомство більш молодих особин.

Крім того, у перших виявлялися ознаки гістопатологічного і молекулярного старіння. Більш того, сперма старих самців, а також тканини їх потомства мали загальні епігенетичні зміни і альтерації активаційних станів сигнальних шляхів, пов'язаних з тривалістю життя.

"За статистикою, деякі хвороби частіше зустрічаються у дітей, народжених від батьків у віці. Наприклад, психічні розлади, такі як аутизм або шизофренія", - пояснив керівник дослідницької групи інституту Бонна (Німеччина) доктор Дан Ехінгер.

Нагадаємо, раніше за допомогою лазерного радара дослідники з Університету штату Колорадо відновили античне місто, що за кількістю будинків в ньому дорівнює сучасному Манхеттену.

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