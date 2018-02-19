Ученые заявили, что Tesla Маска может столкнуться с Землей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Ученые из Канады и Чехии заявили о вероятности столкновения космической ракеты Илона Маска с Землей через миллион лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Motherboard.
Ученые сделали анализ более двухсот соответствующих компьютерных модуляций ради расчетов, которые показывают траекторию дальнейшего передвижения в космосе корабля в течение трех с половиной миллиона лет.
По словам астрофизика Ханно Рейн из Университета Торонто, ученые имели две версии: либо корабль по законам гравитации Юпитера полетит к внешней области Солнечной системы, или останется рядом с Землей и другими планетами земной группы (Марсом, Венерой, Меркурием).
Расчеты ученого свидетельствуют о том, что Tesla будет пролетать вблизи Земли каждые 30 лет и в случае столкновения с планетой, скорее всего, полностью сгорит в атмосфере.
Вероятность столкновения Теслы с Венерой несколько меньше - 2,5%, пишет издание.
Напомним, в ночь на 7 февраля SpaceX провела первый запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с мыса Канаверал во Флориде, два из трех ускорителей первой степени успешно одновременно приземлились на посадочные площадки.
Как сообщал УНН, эксперты назвали самые большие угрозы для автомобиля Илона Маска Tesla Roadster, который был запущен в космос в ракете Falcon Heavy.