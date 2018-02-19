Вчені заявили, що Tesla Маска може зіткнутися з Землею

Науковці зробили аналіз понад двохсот відповідних комп’ютерних модуляцій заради розрахунків, які показують траєкторію подальшого пересування у космосі корабля протягом трьох з половиною мільйони років.

За словами астрофізика Ханно Рейн з Університету Торонто, вчені мали дві версії: або корабель за законами гравітації Юпітера полетить до зовнішньої області Сонячної системи, або залишиться поруч із Землею та іншими планетами земної групи (Марсом, Венерою, Меркурієм).

Розрахунки вченого свідчать про те, що Tesla пролітатиме поблизу Землі кожні 30 років і у разі зіткнення з планетою, швидше за все, повністю згорить в атмосфері.

Імовірність зіткнення Тесли з Венерою є дещо меншою – 2,5%, пише видання.

Нагадаємо, в ніч проти 7 лютого SpaceX провела перший запуск ракети-носія Falcon Heavy з мису Канаверал у Флориді, два з трьох прискорювачів першого ступеня успішно одночасно приземлилися на посадочні майданчики.

Як повідомляв УНН, експерти назвали найбільші загрози для автомобіля Ілона Маска Tesla Roadster, який було запущено в космос в ракеті Falcon Heavy.