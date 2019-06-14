Ученые запечатлели на Марсе логотип из сериала Star Trek

“Может быть пришло время приветствовать „Звездный Флот“ и посмотреть, создали ли они базу на Марсе”, — написали журналисты.

Необычный символ разглядели на снимке, полученном еще 22 апреля 2019 года, специалисты Аризонского университета в Тусоне. Формы были найдены в юго-восточной части Марса

NASA spots "Star Trek" Starfleet logo on Mars https://t.co/81H0CpnnD0 pic.twitter.com/fzBbIbKqSw

“Находчивые зрители заметят, что эти элементы рельефа сильно напоминают знаменитый логотип”, — приводит слова ученых телеканал CBS.

“Звёздный путь” (Star Trek) — американская научно-фантастическая медиафраншиза, включающая в себя несколько телевизионных сериалов, полнометражных фильмов, книг и рассказы, компьютерные игры. Франшиза оказала сильное влияние на массовую культуру. “Звёздный флот” — это вымышленная государственная организация в “Объединённой федерации планет” во вселенной “Звездного пути”.