Вчені побачили на Марсі логотип з серіалу Star Trek
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червень. УНН. Апарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter зафіксував на поверхні Марса елемент рельєфу, що нагадує емблему "Зоряного флоту" з науково-фантастичного серіалу Star Trek. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
"Можливо настав час вітати "Зоряний Флот" і подивитися, чи створили вони базу на Марсі", - написали журналісти.
Незвичайний символ розгледіли на знімку, отриманому ще 22 квітня 2019 року, фахівці університету Арізони в Тусоні. Форми були знайдені в південно-східній частині Марса.
NASA spots "Star Trek" Starfleet logo on Mars https://t.co/81H0CpnnD0 pic.twitter.com/fzBbIbKqSw- CBS News (@CBSNews) 13 червня 2019 р
"Винахідливі глядачі помітять, що ці елементи рельєфу сильно нагадують знаменитий логотип", - наводить слова вчених телеканал CBS.
"Зоряний шлях" (Star Trek) - американська науково-фантастична медіафраншиза, що включає в себе кілька телевізійних серіалів, повнометражних фільмів, книги і розповіді, комп'ютерні ігри. Франшиза вплинула на масову культуру. "Зоряний флот" - це вигадана державна організація в "Об'єднаної федерації планет" у всесвіті "Зоряного шляху".