Вблизи москвы горит крупнейшая в регионе свалка бытовых отходов - СМИ
Киев • УНН
Вблизи москвы загорелась крупнейшая в регионе свалка "Тимохово". Предварительная причина пожара площадью более 500 квадратных метров - жара, дым виден за десятки километров.
Вблизи российской столицы загорелась крупнейшая свалка бытовых отходов подмосковья - на полигоне ТБО "Тимохово". Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.
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Предварительная причина - жара в центральном регионе россии. Огонь захватил более 500 квадратных метров свалки.
Жители ближайших деревень жалуются на "стойкое амбре" паленого мусора в воздухе. Черный дым от пожара виден за несколько десятков километров.
Сотрудники мчс помогают свозить песок к месту пожара на 10 камазах. Им обсыпают мусор, чтобы потушить пламя и не допустить распространения пожара.
Напомним
Ранее в российском курске горел подшипниковый завод АПЗ-20. Площадь пожара превысила 17 тысяч квадратных метров.