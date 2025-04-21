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Financial Times

Вблизи москвы горит крупнейшая в регионе свалка бытовых отходов - СМИ

Киев • УНН

 • 782 просмотра

Вблизи москвы загорелась крупнейшая в регионе свалка "Тимохово". Предварительная причина пожара площадью более 500 квадратных метров - жара, дым виден за десятки километров.

Вблизи москвы горит крупнейшая в регионе свалка бытовых отходов - СМИ

Вблизи российской столицы загорелась крупнейшая свалка бытовых отходов подмосковья - на полигоне ТБО "Тимохово". Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Подробности

Предварительная причина - жара в центральном регионе россии. Огонь захватил более 500 квадратных метров свалки.

Жители ближайших деревень жалуются на "стойкое амбре" паленого мусора в воздухе. Черный дым от пожара виден за несколько десятков километров.

Сотрудники мчс помогают свозить песок к месту пожара на 10 камазах. Им обсыпают мусор, чтобы потушить пламя и не допустить распространения пожара.

Напомним

Ранее в российском курске горел подшипниковый завод АПЗ-20. Площадь пожара превысила 17 тысяч квадратных метров.

Лилия Набока

Лилия Набока

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