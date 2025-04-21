Поблизу москви горить найбільше у регіоні сміттєзвалище побутових відходів - ЗМІ

Поблизу російської столиці зайнялося найбільше сміттєзвалище побутових відходів підмосков'я - на полігоні ТПВ "Тимохово". Про це повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.

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Попередня причина - спека в центральному регіоні росії. Вогонь захопив понад 500 квадратних метрів звалища.

Жителі найближчих сіл скаржаться на "стійке амбре" паленого сміття в повітрі. Чорний дим від пожежі видно за кілька десятків кілометрів.

Співробітники мнс допомагають звозити пісок до місця пожежі на 10 камазах. Ним обсипають сміття, щоб загасити полум’я та не допустити поширення пожежі.

Нагадаємо

Раніше в російському курську горів підшипниковий завод АПЗ-20. Площа пожежі перевищила 17 тисяч квадратних метрів.