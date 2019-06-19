Убийство Вороненкова: в суд не явились свидетели обвинения
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Шевченковский районный суд Киева продолжил рассмотрение уголовного производства относительно убийства бывшего депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова. Однако сегодня на заседание не явились свидетели обвинения. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат одного из обвиняемых по этому делу, Ярослава Тарасенко, Владислав Добош.
"Свидетели обвинения сегодня не явились, исследовали один том материалов", - сказал Добош.
По его словам, дело находится на этапе допроса свидетелей и исследования материалов.
Также он сообщил, что следующее заседание назначено на 5 июля в 15:00.
Напомним, 23 марта 2017 года в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова. В мая 2018 года следствие было завершено.
Также напомним, что Тушинский суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого в Киеве в марте 2017 года.