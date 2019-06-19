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Вбивство Вороненкова: до суду не з’явилися свідки обвинувачення

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Шевченківський районний суд Києва продовжив розгляд кримінального провадження щодо вбивства колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова. Проте сьогодні на засідання не з’явилися свідки обвинувачення. Про це журналісту УНН повідомив адвокат одного з обвинувачених у цій справі, Ярослава Тарасенка, Владислав Добош.

Вбивство Вороненкова: до суду не з’явилися свідки обвинувачення

"Свідки обвинувачення сьогодні не з’явилися, дослідили один том матеріалів", - сказав Добош.

За його словами, справа перебуває на етапі допиту свідків обвинувачення та дослідження матеріалів.

Також він повідомив, що наступне засідання призначене на 5 липня о 15:00.

Нагадаємо, 23 березня 2017 року у Києві застрелили колишнього депутата російського парламенту Дениса Вороненкова. У травні 2018 року слідство було завершено.

Також нагадаємо, що Тушинський суд Москви припинив кримінальну справу стосовно екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова, убитого в Києві в березні 2017 року.

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