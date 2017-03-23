У Києві розстріляли колишнього депутата російської думи Д.Вороненкова
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Києві застрелили колишнього депутата російського парламенту Деніса Вороненкова, повідомляє УНН.
Колишній депутат вже деякий час мешкав у Києві та мав українське громадянство. У Держдумі був членом комітету Держдуми з питань безпеки та протидії корупції. Входив до складу фракції КПРФ.
Нагадаємо, в січні Д.Вороненков дав свідчення Генеральній прокуратурі України у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента Віктора Януковича у державній зраді.
Нещодавно Басманний суд Москви санкціонував заочний арешт колишнього депутата Держдуми Росії від КПРФ Дениса Вороненкова.