В Киеве расстреляли бывшего депутата российской думы Д.Вороненкова
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Киеве застрелили бывшего депутат российского парламента Дениса Вороненкова, сообщает УНН.
Бывший депутат уже некоторое время жил в Киеве и имел украинское гражданство. В Госдуме был членом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Входил в состав фракции КПРФ.
Напомним, в январе Д.Вороненков дал показания Генеральной прокуратуре Украины в уголовном производстве по подозрению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене .
Недавно Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего депутата Госдумы России от КПРФ Дениса Вороненкова.