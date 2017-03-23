В Киеве расстреляли бывшего депутата российской думы Д.Вороненкова

Бывший депутат уже некоторое время жил в Киеве и имел украинское гражданство. В Госдуме был членом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Входил в состав фракции КПРФ.

Напомним, в январе Д.Вороненков дал показания Генеральной прокуратуре Украины в уголовном производстве по подозрению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене .

Недавно Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего депутата Госдумы России от КПРФ Дениса Вороненкова.