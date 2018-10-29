Суд у Москві закрив справу стосовно Вороненкова
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Тушинський суд Москви припинив кримінальну справу стосовно екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова, убитого в Києві в березні 2017 року. Як повідомляє ТАСС, тим самим суд задовольнив клопотання сина і матері підсудного, передає УНН.
“Кримінальну справу стосовно Вороненкова припинити у зв’язку зі смертю підсудного”, — оголосила рішення суддя Надія Ткачова.
У Тушинському суді, де в понеділок почався розгляд по суті кримінальної справи про шахрайство, про його припинення попросив син екс-депутата Микола Вороненков (раніше він наполягав на судовому розгляді справи).
Держобвинувачення підтримало клопотання через відсутність вимоги родичів про реабілітацію підсудного. Проти закриття справи не заперечували також сестра Вороненкова Ірина та його вдова Марія Максакова.
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Як зазначається, Вороненкову в Росії заочно інкримінувалися злочини, передбачені ч.3 ст.33, ч.1 ст.170.1 (організація фальсифікації єдиного державного реєстру юридичних осіб) та ч.4 ст.159 (шахрайство) КК РФ. За версією слідства, Вороненко був притягнутий до розкрадання будівлі загальною площею 1499,4 кв. м і ринковою вартістю 127 млн рублів, що належить одній з компаній в Москві. Він знайшов покупця, і будівля була продана за 20 млн рублів, а покупець неофіційно виплатив йому понад 1,2 млн доларів.
Як повідомляв УНН, Тарасенко Ярослав Миколайович — обвинувачений у ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 КК України у справі про вбивство Дениса Вороненкова.
У січні 2017 року колишній депутат державної думи Російської Федерації Денис Вороненко дав свідчення Генеральній прокуратурі України в кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича в державній зраді.
23 березня 2017 року центрі Києва зловмисник застрелив Дениса Вороненкова і поранив чоловіка, який його супроводжував.