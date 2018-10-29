Суд у Москві закрив справу стосовно Вороненкова

ukru
Ексклюзив
15:27 • 33308 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
12:16 • 66880 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 119585 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 104268 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 96764 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 109934 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 128175 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74332 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 82556 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 164848 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.7 м/с
70 %
752 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

24 березня, 09:50 • 64218 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 113341 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 90807 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 70808 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 68943 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 119592 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 128177 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 164855 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 508784 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 588502 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 9262 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 11664 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 23090 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 53960 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 57969 перегляди
Актуальне
Суд у Москві закрив справу стосовно Вороненкова

Суд у Москві закрив справу стосовно Вороненкова

Київ • УНН

 • 9672 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Тушинський суд Москви припинив кримінальну справу стосовно екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова, убитого в Києві в березні 2017 року. Як повідомляє ТАСС, тим самим суд задовольнив клопотання сина і матері підсудного, передає УНН.

“Кримінальну справу стосовно Вороненкова припинити у зв’язку зі смертю підсудного”, — оголосила рішення суддя Надія Ткачова.

У Тушинському суді, де в понеділок почався розгляд по суті кримінальної справи про шахрайство, про його припинення попросив син екс-депутата Микола Вороненков (раніше він наполягав на судовому розгляді справи).

Держобвинувачення підтримало клопотання через відсутність вимоги родичів про реабілітацію підсудного. Проти закриття справи не заперечували також сестра Вороненкова Ірина та його вдова Марія Максакова.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Розслідування “російського сліду” у справі Вороненкова триває

Як зазначається, Вороненкову в Росії заочно інкримінувалися злочини, передбачені ч.3 ст.33, ч.1 ст.170.1 (організація фальсифікації єдиного державного реєстру юридичних осіб) та ч.4 ст.159 (шахрайство) КК РФ. За версією слідства, Вороненко був притягнутий до розкрадання будівлі загальною площею 1499,4 кв. м і ринковою вартістю 127 млн ​​рублів, що належить одній з компаній в Москві. Він знайшов покупця, і будівля була продана за 20 млн рублів, а покупець неофіційно виплатив йому понад 1,2 млн доларів.

Як повідомляв УНН, Тарасенко Ярослав Миколайович — обвинувачений у ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 КК України у справі про вбивство Дениса Вороненкова.

У січні 2017 року колишній депутат державної думи Російської Федерації Денис Вороненко дав свідчення Генеральній прокуратурі України в кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича в державній зраді.

23 березня 2017 року центрі Києва зловмисник застрелив Дениса Вороненкова і поранив чоловіка, який його супроводжував.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.80
Brent
$72.38
Bitcoin
$88,049.20
S&P 500
$5,754.30
Газ TTF
$42.60
Золото
$3,043.76
Ethereum
$2,079.10