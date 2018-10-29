Суд в Москве закрыл дело в отношении Вороненкова
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Тушинский суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого в Киеве в марте 2017 года. Как сообщает ТАСС, тем самым суд удовлетворил ходатайство сына и матери подсудимого, передает УНН.
“Уголовное дело в отношении Вороненкова прекратить в связи со смертью подсудимого”, — огласила решение судья Надежда Ткачева.
В Тушинском суде, где в понедельник началось рассмотрение по существу уголовного дела о мошенничестве, о его прекращении попросил сын экс-депутата Николай Вороненков (ранее он настаивал на судебном рассмотрении дела).
Гособвинение поддержало ходатайство из-за отсутствия требования родственников о реабилитации подсудимого. Против закрытия дела не возражали также сестра Вороненкова Ирина и его вдова Мария Максакова.
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Как отмечается, Вороненкову в России заочно инкриминировались преступления, предусмотренные ч.3 ст.33, ч.1 ст.170.1 (организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц) и ч.4 ст.159 (мошенничество) УК РФ. По версии следствия, Вороненков был привлечен к хищению здания общей площадью 1499,4 кв. м и рыночной стоимостью 127 млн рублей, принадлежащего одной из компаний в Москве. Он нашел покупателя, и здание было продано за 20 млн рублей, а покупатель неофициально выплатил ему свыше 1,2 млн долларов.
Как сообщал УНН, Тарасенко Ярослав Николаевич — обвиняемый по ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 УК Украины по делу об убийстве Дениса Вороненкова.
В январе 2017 года бывший депутат государственной думы Российской Федерации Денис Вороненков дал показания Генеральной прокуратуре Украины в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.
23 марта 2017 года в центре Киева злоумышленник застрелил Дениса Вороненкова и ранил мужчину, который его сопровождал.