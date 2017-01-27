Екс-депутат держдуми РФ Д.Вороненков дав свідчення у справі про держраду В.Януковича - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Колишній депутат державної думи Російської Федерації Денис Вороненков дав свідчення Генеральній прокуратурі України у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді, передає УНН з посиланням на "Коммерсант".
За повідомленням видання, колишній депутат держдуми Денис Вороненков, який не зумів переобратися в думу сьомого скликання по одномандатному округу від КПРФ, дав свідчення Генеральній прокуратурі України у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича.
Як зазначає видання, Д.Вороненков частково підтвердив слідчим свідчення, які раніше дав інший колишній російський депутат Ілля Пономарьов, який отримав влітку 2016 роки посвідку на проживання в Україні.
"Пан Пономарьов зустрічався з українськими слідчими, в тому числі з головним військовим прокурором України Анатолієм Матіосом, кілька разів в грудні і січні. Слідчим він розповів про нібито домовленості між паном Януковичем і російським керівництвом", - йдеться у повідомленні видання.
За словами джерела видання, близького до ГПУ, Денис Вороненков "сам проявив ініціативу, вийшов на Генпрокурора України Юрія Луценка і дав свідчення у справі Януковича".
Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.
Як повідомляв УНН, суд дозволив заочне слідство у справі В.Януковича.