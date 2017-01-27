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Экс-депутат Госдумы РФ Д.Вороненков дал показания по делу о госизмене В.Януковича - СМИ

Экс-депутат Госдумы РФ Д.Вороненков дал показания по делу о госизмене В.Януковича - СМИ

Киев • УНН

 • 20978 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Бывший депутат государственной думы Российской Федерации Денис Вороненков дал показания Генеральной прокуратуре Украины в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, передает УНН со ссылкой на "Коммерсант".

По сообщению издания, бывший депутат госдумы Денис Вороненков, который не сумел переизбраться в думу седьмого созыва по одномандатному округу от КПРФ, дал показания Генеральной прокуратуре Украины по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича.

Как отмечает издание, Д.Вороненков частично подтвердил следователям показания, которые ранее дал другой бывший российский депутат Илья Пономарев, который получил летом 2016 года вид на жительство в Украине.

"Господин Пономарев встречался с украинскими следователями, в том числе с главным военным прокурором Украины Анатолием Матиосом, несколько раз в декабре и январе. Следователям он рассказал о якобы договоренности между господином Януковичем и российским руководством", - говорится в сообщении издания.

По словам источника издания, близкого к ГПУ, Денис Вороненков "сам проявил инициативу, вышел на Генпрокурора Украины Юрия Луценко и дал показания по делу В.Януковича".

Напомним, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева сообщил о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории и госграницы Украины и ведения агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 УКУ.

Как сообщал УНН, суд разрешил заочное следствие по делу В.Януковича.

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